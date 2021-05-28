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Музей Победы представит трехмерную панораму Брестской крепости
Фото: пресс-служба Музея Победы

Музей Победы представит трехмерную панораму Брестской крепости

Юлия Курганова

Культура
Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В Музее Победы на новой экспозиции «Подвиг Народа» почти в натуральную величину построили Холмские ворота Брестской крепости. С исторической достоверностью воссозданы интерьеры внутренних квартир и служебных помещений Цитадели и госпиталя крепости. Панорама расскажет об обороне, судьбах защитников и членов семей командиров Красной Армии. Об этом сообщила пресс-служба музея в пятницу, 28 мая.

На тачскринах будут представлены не только рассказы о судьбах героев, но и снимки, отрывки из воспоминаний. Наряду с современными мультимедийными технологиями в экспозиции показаны подлинные экспонаты: обгоревшие кирпичи и расплавленные стекла из крепости, личные вещи участников обороны и многое другое.

Музей Победы представит трехмерную панораму Брестской крепостиФото: пресс-служба Музея Победы

— Гарнизон крепости продолжал сражаться почти месяц после начала войны, защитники цитадели стали символом мужества и стойкости советских пограничников, — отметил историк, сотрудник Музея Победы Александр Михайлов.

Также в фондах музея хранится еще много раритетов, рассказывающих о подвигах пограничников.

Ранее сообщалось, что Музей обороны Москвы отметит День защиты детей. Гости музея смогут увидеть выставку «Детство, опаленной войной», пройдут мастер-класс «Открытка на фронт» и награждение призеров всероссийского конкурса рисунков «Я — фронтовой художник».

Читайте также: В Музее Победы наградят победителей проекта «Многонациональная Победа»

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