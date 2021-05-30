Движение поездов восстановили на Калужско-Рижской линии метро после проверки

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Россия, Москва, метро Калужская Карта всех событий

Из-за проверки инфраструктуры на центральном участке Калужско-Рижской линии московского метрополитена пришлось временно увеличить интервалы движения поездов. Об этом в воскресенье, 30 мая, сообщает Telegram-канал Департамента транспорта Москвы.

По данным ведомства, к 15:27 работы на участке метро завершились. Станция работает в штатном режиме.

— Движение поездов на Калужско-Рижской линии введено в график, — отметили в Дептрансе.

Ранее утренний пассажиропоток снизился на Таганско-Краснопресненской линии метро.

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