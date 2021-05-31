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«Падала в обморок от стыда»: модель Миногарова назвала плюсы и минусы высокого роста
Фото: Youtube / А поговорить?

«Падала в обморок от стыда»: модель Миногарова назвала плюсы и минусы высокого роста

Виктория Федотова

Звезды

Блогер и модель Мария Миногарова назвала плюсы и минусы высокого роста. По ее словам, на одном из проектов она работала с невысокой девушкой и та была на руководящей должности. Ее проблема была в том, что коллеги не воспринимали ее всерьез.

— Работает на уважаемой должности и задачи у нее достаточно серьезные. А ее всерьез не воспринимают. Она приходит рассказать серьезные вещи, а к ней утютю,— заявила Миногарова.

Рост самой модели составляет 185 сантиметров.

— Я делаю выводы, что изменилось что-то в мировых трендах, потому что перестала быть актуальной проблема длины брюк, обувь женская нормального размера. Когда я раньше говорила, что у меня нога размера 41, то падала в обморок от стыда, а теперь мне так стало пофигу, — с улыбкой сообщила модель.

По ее словам, в магазинах стало больше одежды для высоких женщин. Среди плюсов высокого роста то, что на всех концертах она все видит.

— Невысокие люди видят грязь на полу, а я не вижу. Бычки, бумажки. Мне говорят, что в Париже грязно, а я не вижу, — отметила Миногарова в интервью Ирине Шихман.

Ранее Мария Миногарова рассказала, почему не может стать мамой в ближайшие годы.

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