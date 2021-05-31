Адвокат Софии Сапеги заявил, что россиянке еще не предъявили обвинение

Фото: Instagram/sapega_sofia_

Адвокат задержанной в Минске россиянки Софии Сапеги сообщил о том, что девушке пока не предъявили обвинение. Это стало известно в понедельник, 31 мая.

Правозащитник заявил, что следственные действия в отношении россиянки главное следственное управление СК Белоруссии продолжит завтра, 1 июня.

— Сегодня обвинение еще не предъявлено. Следственные действия продолжатся завтра, — цитирует адвоката РИА Новости.

При этом ранее адвокат Софии Сапеги прогнозировал, что девушке предъявят обвинения 31 мая.

Ситуация с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске

Напомним, самолет Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс, в воскресенье, 23 мая, экстренно сел в Минске из-за сообщения о минировании. Позже стало известно, что на борту находился бывший главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Правоохранительные органы страны его задержали.

Протасевич находится в СИЗО № 1. Позднее появилось видео, на котором он дает признательные показания по факту организации массовых беспорядков в Минске. Вместе с ним была также задержана россиянка София Сапега, ей грозит до 12 лет тюрьмы.

Задержание осудили многие страны Запада, а Евросоюз призвал немедленно освободить Протасевича и Сапегу. Кроме того, многие авиакомпании прекратили летать над Белоруссией, а ЕС рекомендовал избегать воздушного пространства страны.

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