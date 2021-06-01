Число умерших из-за COVID-19 в мире превысило 3,5 миллиона

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В мире с начала распространения коронавируса от инфекции и ее последствий скончались уже 3 550 007 человек. Об этом говорится на сайте американского Университета Джонса Хопкинса во вторник, 1 июня.

Общее число зарегистрированных случаев COVID-19 в мире составляет 170 721 894.

В числе стран с показателем более 15 миллионов зафиксированных случаев — США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу выявленных случаев и количеству умерших от вируса остаются США — там скончались от инфекции 594 568 человек, выявлено 33 264 396 случаев коронавируса.

Ранее, 31 мая, сообщалось, что Россия возобновит авиасообщение еще с восемью странами с 10 июня.

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