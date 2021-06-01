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Переселение по программе реновации стартует в Тимирязевском районе столицы
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Переселение по программе реновации стартует в Тимирязевском районе столицы

Анастасия Колоскова

Город
Россия, Москва, Астрадамский проезд, 9 Карта всех событий

Новостройку, построенную по программе реновации в Астрадамском проезде на севере столицы, передали под заселение. В ней новое жилье получат 60 семей. Об этом сообщил глава Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

— В Северном административном округе по программе реновации передан под заселение новый корпус по адресу Астрадамский проезд, дом 9. 60 семей, жителей дома на улице Всеволода Вишневского, дом 11, приступают к процедуре переселения. Сейчас на территории САО завершили переезд или находятся в стадии переселения жители 24 домов. Всего в столице переселение по реновации ведется уже в 50 районах Москвы, — рассказал Сергей Левкин.

По его словам, программа реновации предусматривает до 2024 года переселение 1900 жителей из 11 домов Тимирязевского района.

Всего в САО столицы в программу реновации вошли 514 домов, где проживают около 109 тысяч человек. Общая площадь размещенных в них квартир составила 1,7 миллиона квадратных метров.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что с 2017 года квартиры по программе реновации получили более 30 тысяч москвичей.

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