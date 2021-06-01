Читатели чешской газеты раскритиковали главу МИД из-за слов в адрес России

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Читатели чешского новостного портала iDnes раскритиковали главу МИД страны Якуба Кулганека, который обвинил Россию в провокациях.

В комментариях к интервью чешского дипломата пользователи оставили множество возмущенных высказываний. В частности, читатели напомнили главе министерства иностранных дел, что Россия и Чехия не являются врагами.

— Евросоюз давно провоцирует Россию по указанию США. Именно США стремятся не допустить сотрудничества между Россией и ЕС, — приводит слова одного из пользователей РИА Новости.

Главу МИД также обвинили в отсутствии доказательств и в провокациях.

Ранее Кулганек заявил, что Москва обострила дипломатический конфликт с Прагой, включив Чехию в список недружественных стран.

Напомним, 14 мая правительство России утвердило список недружественных государств. В нем значатся США и Чехия. По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, список может быть пересмотрен в соответствии с развитием отношений с каждой конкретной страной.

Конфликт с Чехией

17 апреля власти Чехии заявили о решении выдворить из страны 18 сотрудников российского посольства в Праге за якобы работу на российскую разведку. Также в Праге заявляли о причастности России к взрывам, произошедшим на складах боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В ответ на это МИД России назвал персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии. В свою очередь Прага потребовала отменить это решение из-за осложнений работы дипмиссии.

Не получив реакции на данную просьбу, страна решила уравнять число сотрудников посольства России в Чехии до уровня своего представительства в Москве. В свою очередь МИД России выразил протест послу Чехии из-за действий Праги.

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