«Это не контрактная история»: Погребняк рассказала о чувствах Бузовой к Даве

Фото: instagram.com/olgabuzova_news

Близкая подруга Ольги Бузовой Мария Погребняк рассказала о романе певицы с Давидом Манукяном, который со скандалом завершился спустя полтора года отношений.

Девушка отметила, что чувства Ольги были настоящими и она даже мечтала о свадьбе с Давой.

— Это не контрактная история. Оля никогда бы не стала брать деньги за то, чтобы с кем-то играть в любовь. Я знаю ее восемь лет. Если она любит кого-то, то делает это искренне. А то, что вся ее жизнь как театр или шоу, — это объяснимо. У Оли много передач, вечные съемки. Она все время с телефоном, что-то снимает, рассказывает. У обычного человека просто не хватит времени и сил, чтобы работать, как Ольга, — рассказала Погребняк на шоу Сурена Каграманова «Лучше — правду» на YouTube.

Напомним, в январе 2021 года Бузова заявила, что расстается с Манукяном. Она обвинила его в насилии и изменах. Мать музыканта не стала отмалчиваться и обвинила певицу в алкоголизме и доведении сестры до инсульта. Вскоре случившееся прокомментировал сам Дава, назвав отношения с Бузовой пройденным этапом. Затем рэпер выпустил трек «Обнулила нас», посвященный, по всей видимости, разрушенному роману.

Ранее Дава опубликовал фото со съемочной площадки шоу «Дом-2», в котором много лет работала Бузова в качестве участницы, а затем телеведущей.

Читайте также: «Жалеть не вижу смысла»: Дава рассказал о причинах расставания с Бузовой