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Полузащитник Александр Ташаев покинул ФК «Спартак»
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Полузащитник Александр Ташаев покинул ФК «Спартак»

Юлия Курганова

Московские клубы

Столичный футбольный клуб «Спартак» на официальном сайте в четверг, 3 июня, объявил об уходе полузащитника Александра Ташаева.

Отмечается, что команда и 26-летний спортсмен расторгли трудовой договор по взаимному соглашению сторон, футболист покидает «красно-белых» в статусе свободного агента.

Ташаев перешел в «Спартак» из московского «Динамо» в июле 2018 года, он подписал четырехлетний контракт. За столичный клуб футболист провел 28 игр.

Ранее Россия и Польша сыграли вничью в товарищеском матче перед Евро-2020.

Читайте также: Сборная России по футболу объявила состав на Евро-2020

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