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Майские праздники в 2022 году планируют сделать раздельными
Фото: Pixabay

Майские праздники в 2022 году планируют сделать раздельными

Анастасия Волоснова

Общество

Майские выходные в 2022 году планируют сделать раздельными — с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая. Соответствующий проект Минтруда был опубликован на федеральном портале проектов правовых актов.

В частности, субботу, 1 января, и воскресенье, 2 января, предлагается перенести на 3 мая и 10 мая.

Так, в 2022 году россияне будут отдыхать с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года, 23 февраля и с 6 по 8 марта. Во время майских праздников выходные дни поставят с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая.

Кроме того, жители России будут отдыхать с 11 по 13 июня и с 4 по 6 ноября, говорится в документе.

Ранее президент России Владимир Путин назвал две актуальные проблемы в России.

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