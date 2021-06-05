Эксперт назвал самый надежный пароль для соцсетей и почты

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Наиболее надежным паролем для социальных сетей и электронной почты можно считать комбинацию на основе парольной фразы. Как ее составить, рассказал член Международного общества профессионалов конкурентной разведки SCIP Евгений Ющук.

Чтобы значительно уменьшить риск взлома важных аккаунтов, специалисты по кибербезопасности рекомендуют придумывать для входа сложные и длинные пароли с использованием цифр и различных символов. Такой пароль злоумышленникам будет трудно подобрать. Но беда в том, что сам хозяин может забыть такой пароль, отметил эксперт.

— С паролями главная проблема в том, что однажды вы его забудете. Также есть риск, что вы не сможете получить доступ к генератору паролей или к программе-запоминалке, и тогда — все, — сообщил Ющук в интервью радио Sputnik.

Чтобы легко запомнить пароль, который соответствует всем требованиями безопасности, необходимо создавать его на основе какой-то фразы, посоветовал он.

Специалист привел пример такого пароля. Фраза может быть «куда иду я с Пятачком — большой-большой секрет». При этом букву «о» нужно заменить на ноль, а букву «а» на «@» и в конце еще поставить восклицательный знак.

Ющук уверен, что подбором вскрыть такой пароль почти невозможно.

Ранее были названы три основных фактора, которые влияют на рост киберпреступности.

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