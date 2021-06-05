Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Эксперт назвал самый надежный пароль для соцсетей и почты
Фото: freepik.com

Эксперт назвал самый надежный пароль для соцсетей и почты

Юлия Курганова

Технологии

Наиболее надежным паролем для социальных сетей и электронной почты можно считать комбинацию на основе парольной фразы. Как ее составить, рассказал член Международного общества профессионалов конкурентной разведки SCIP Евгений Ющук.

Чтобы значительно уменьшить риск взлома важных аккаунтов, специалисты по кибербезопасности рекомендуют придумывать для входа сложные и длинные пароли с использованием цифр и различных символов. Такой пароль злоумышленникам будет трудно подобрать. Но беда в том, что сам хозяин может забыть такой пароль, отметил эксперт.

— С паролями главная проблема в том, что однажды вы его забудете. Также есть риск, что вы не сможете получить доступ к генератору паролей или к программе-запоминалке, и тогда — все, — сообщил Ющук в интервью радио Sputnik.

Чтобы легко запомнить пароль, который соответствует всем требованиями безопасности, необходимо создавать его на основе какой-то фразы, посоветовал он.

Специалист привел пример такого пароля. Фраза может быть «куда иду я с Пятачком — большой-большой секрет». При этом букву «о» нужно заменить на ноль, а букву «а» на «@» и в конце еще поставить восклицательный знак.

Ющук уверен, что подбором вскрыть такой пароль почти невозможно.

Ранее были названы три основных фактора, которые влияют на рост киберпреступности.

Читайте также: Эксперт рассказал о механизмах мошенничества через сайты знакомств

логины и паролисовет экспертабезопасность
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Спектакль длиной в 14 минут

Андрей Звонков
Андрей Звонков

Частная медклиника? Готовьтесь, что вас начнут разводить

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Важный литературный год

Александр Хохлов
Александр Хохлов

На Западном «фронте» большие перемены

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Какой будет пенсия у Максима Галкина

Роман Вильфанд
Роман Вильфанд

Погода обещает сюрпризы

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Человек на самокате — повелитель пешеходов?

Все мнения
О проекте