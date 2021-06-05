За сутки в России выявили 9145 случаев коронавируса

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

В России выявлено 9145 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает сайт стопкоронавирус.рф в субботу, 5 июня.

Из них 14,7 процента не имели клинических проявлений заболевания.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Больше всего случаев инфекции за сутки выявили в Москве — 2897, Санкт-Петербурге — 857 и Московской области — 775.

За сутки в РФ скончались 399 человек, выздоровели 8565 пациентов.

Фото: Стопкоронавирус.рф

За все время пандемии в России зарегистрировано 5 117 274 случая коронавируса в 85 регионах. Также зафиксировано 123 436 летальных исходов, вылечились от коронавируса 4 729 077 человек.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что ряд регионов России близки к победе над COVID-19.

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