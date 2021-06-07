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Власти России не имеют никакого отношения к инциденту с высадкой из поезда нетрезвых солдат НАТО в Эстонии. Подобные обвинения свидетельствуют о слабой внешней политике Великобритании, а также должны вызывать только смех. Такого мнения придерживается сенатор Совета Федерации Сергей Цеков.

Ранее британский таблоид The Mirror опубликовал статью, где была описана неприятная ситуация – шестеро солдат из Великобритании были высажены в десяти километрах от российско-эстонской границы. Основанием для этого послужило их вызывающее поведение, которое было связано с сильным алкогольным опьянением. Эксперт по России Брюс Джонс из военно-аналитического агентства Jane’s уверен, что в этом деле могут быть замешаны так называемые «агенты» российского президента.

В свою очередь Сергей Цеков считает, что над подобными заявлениями можно только посмеяться. При этом он добавил, что британские власти могут привести страну к упадку, если не перестанут без объективности оценивать позицию России на мировой арене, передает «Общественная служба новостей».

— Смеяться необходимо по поводу нынешнего состояния СМИ современной Великобритании. Они являются отражением британской политики по отношению к России. Они во всем видят «руку Москвы», — пояснил Сергей Цеков.

По его мнению, они делают это последние 100 лет. Сенатор уверен в том, что британские власти не могут оставить в стороне желание обвинять во всем Россию.

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