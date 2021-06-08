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Байден пообещал подарить Украине 900 тысяч доз вакцин от коронавируса
Фото: whitehouse

Байден пообещал подарить Украине 900 тысяч доз вакцин от коронавируса

Юлия Курганова

В мире

Президент Соединенных Штатов Джо Байден пообещал поделиться с Украиной почти одним миллионом доз вакцины от COVID-19. Об этом сообщили в понедельник, 7 июня, на сайте офиса украинского президента Владимира Зеленского.

Во время телефонного разговора украинский лидер поблагодарил Байдена за решение подарить стране 900 тысяч доз вакцины, чтобы преодолеть пандемию.

— Это спасет жизни многих украинцев. Соединенные Штаты подтвердили свою приверженность стратегическому партнерству с Украиной, — сказано в сообщении.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что во время телефонного разговора Байден пригласил Зеленского приехать в Вашингтон этим летом.

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коронавирусВладимир ЗеленскийДжо Байден
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