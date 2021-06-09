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Мурашко проконтролирует оказание помощи пострадавшим при пожаре в больнице Рязани
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Мурашко проконтролирует оказание помощи пострадавшим при пожаре в больнице Рязани

Анастасия Волоснова

Происшествия

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко взял под личный контроль оказание медицинской помощи пострадавшим при пожаре в больнице в Рязани. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава России.

Возгорание началось в среду, 9 июня, в процедурном кабинете реанимационного отделения на первом этаже корпуса № 2 Клинической больницы имени Н. А. Семашко. Погибли три человека, пострадали восемь человек, среди которых была медсестра.

В пресс-службе уточнили, что один пострадавший находится в тяжелом состоянии, остальные — в состоянии средней степени тяжести.

— Эвакуированы и размещены в соседнем корпусе ОКБ имени Н. А. Семашко 36 пациентов с COVID-19 и десять человек медперсонала, — уточнили в ведомстве.

Отмечается, что по поручению Мурашко в Рязань выехали специалисты Федерального центра медицины катастроф, чтобы оказать помощь пострадавшим при пожаре, пишет РИА Новости.

Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности. СК организовал проверку по факту произошедшего. На месте пожара работают следователи, которые устанавливают обстоятельства случившегося.

Ранее оперштаб рассказал о госпитализации пострадавших при пожаре в рязанской больнице.

Читайте также: Пострадавшую при пожаре в больнице Рязани медсестру могут перевезти в Москву

Михаил Мурашкопожарбольница
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