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Названы условия, при которых в Подмосковье будет меньше комаров
Фото: pixabay.com/mathias70

Названы условия, при которых в Подмосковье будет меньше комаров

Елена Фролова

Общество

Популяция комаров сократит свою численность в том случае, если наступившее лето в Московской области будет жарким и засушливым. Как правило, этих насекомых становится гораздо меньше уже к середине июля. Такого мнения придерживается научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский.

— Число кровососущих насекомых тесно связано с погодными условиями. Если лето будет теплым и дождливым, то комаров будет много. Это самые благоприятные условия для них, — разъяснил эксперт.

Помимо этого, на количество этих насекомых влияют разливы рек — образующиеся после этого лужи, которые являются отличным местом для развития личинок комаров. По словам научного сотрудника МГУ, личинки могут развиваться в любых водоемах, однако в реках, прудах и озерах их активно поедает рыба, отмечает РИАМО.

Обычно к середине лета этих кровососущих насекомых становится гораздо меньше, так как самка комара живет от полутора до двух месяцев. То есть популяция, появившаяся в мае, к этому времени умрет.

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