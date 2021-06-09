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Глава Рязанской области: Кислородные маски спасли пациентов при пожаре в больнице
Фото: mos.ru

Глава Рязанской области: Кислородные маски спасли пациентов при пожаре в больнице

Анастасия Волоснова

Происшествия

Кислородные маски спасли пациентов при пожаре в больнице в Рязани. Об этом рассказал губернатор Рязанской области Николай Любимов в эфире телеканала «Россия 24».

Возгорание началось в среду, 9 июня, в процедурном кабинете реанимационного отделения на первом этаже корпуса № 2 Клинической больницы имени Н. А. Семашко. Погибли три человека, пострадали восемь человек, среди которых была медсестра.

— Как говорят сотрудники противопожарной службы, задымление было очень сильным и быстрым… Но как раз многих спасло то, что они были в кислородных масках, хотя подача кислорода уже прекратилась, — отметил Любимов.

По его словам, пожар случился из-за возгорания аппарата ИВЛ.

Напомним, возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности. СК организовал проверку по факту произошедшего. На месте пожара работают следователи, которые устанавливают обстоятельства случившегося.

Ранее оперштаб рассказал о госпитализации пострадавших при пожаре в рязанской больнице.

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