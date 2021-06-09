Пострадавшую при пожаре в больнице Рязани медсестру эвакуировали в Москву

Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

Пострадавшую при пожаре в больнице в Рязани медсестру эвакуировали на лечение в Москву на вертолете санавиации. Об этом рассказали в правительстве региона 9 июня.

Возгорание началось в среду, 9 июня, в процедурном кабинете реанимационного отделения на первом этаже корпуса № 2 Клинической больницы имени Н. А. Семашко. Погибли три человека, пострадали восемь человек, среди которых была медсестра. По предварительным данным, пожар случился из-за возгорания аппарата ИВЛ.

При пожаре одна из медсестер получила ожоги первой и второй степени. Уточняется, что 27-летняя девушка брала кровь у пациентов в палате, где, предположительно, началось возгорание. Она начала тушить пожар и пыталась реанимировать пациента.

Власти приняли решение эвакуировать пострадавшую медсестру в Московский ожоговый центр имени Вишневского, пишет РИА Новости.

Напомним, возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности. СК организовал проверку по факту произошедшего. На месте пожара работают следователи, которые устанавливают обстоятельства случившегося.

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