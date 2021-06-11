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Число погибших в ДТП с автобусом в Свердловской области увеличилось до семи человек
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Число погибших в ДТП с автобусом в Свердловской области увеличилось до семи человек

Анастасия Волоснова

Происшествия

Одна из пострадавших в ДТП с автобусом в Свердловской области скончалась в больнице, число погибших в результате аварии возросло до семи человек. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Минздрава в пятницу, 11 июня.

Инцидент произошел в четверг, 10 июня, на улице Калинина в поселке Горном. Автобус совершил наезд на остановку КПП завода из-за отказа тормозов. В результате ДТП погибли шесть человек, еще четверо пострадали.

Позже в ГИБДД заявили, что все погибшие и пострадавшие были пешеходами. Во время инцидента они шли на работу на предприятие.

Накануне сообщалось, что трое пострадавших находятся в реанимации, их состояние оценивается как тяжелое. Еще двое пострадавших находились в состоянии средней степени тяжести.

Однако позже стало известно, что одна из пострадавших скончалась.

— На сегодняшний день три человека находятся в реанимации, состояние тяжелое. Один человек переведен в отделение, состояние средней тяжести. Один пациент скончался, женщина, — говорится в сообщении.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Виновникам аварии грозит до десяти лет лишения свободы. Водителя автобуса задержали.

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