Путин подписал закон об увеличении штрафов за разглашение персональных данных

Фото: Администрация президента РФ

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о штрафах до 50 тысяч рублей за разглашение личных данных. Соответствующий документ опубликован в пятницу, 11 июня, на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, штрафы за разглашение «информации ограниченного доступа» увеличены до 10 тысяч рублей для граждан (в настоящее время они составляют от 500 до 1 тысячи) и до 50 тысяч для должностных лиц.

Под это понятие подпадает множество разных данных, например, коммерческая или банковская тайна, тайна усыновления или тайна завещания, адвокатская тайна и тайна связи.

Депутат Василий Пискарев отметил, что не менявшиеся десять лет штрафы не препятствовали тому, чтобы такая информация становилась достоянием общественности, она продавалась и распространялась в Сети, и их десятикратное увеличение должно защитить россиян и их данные, а бизнес от посягательств мошенников.

Ранее эксперты перечислили самые популярные схемы кибермошенников в 2021 году.

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