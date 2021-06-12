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Движение в Северо-Западном тоннеле ограничат с 13 июня из-за дорожных работ
Фото: mos.ru/ Официальный сайт мэра Москвы

Движение в Северо-Западном тоннеле ограничат с 13 июня из-за дорожных работ

Юлия Курганова

Город
Россия, Москва, Северо-Западный тоннель Карта всех событий

Движение в Северо-Западном тоннеле в столице ограничат с 13 июня по 23 июля из-за дорожных работ. Об этом сообщили в пресс-службе информационного центра транспортного комплекса Москвы.

Уточняется, что с 13 июня по 23 июля будет ограничено движение по тоннелю в сторону области, а с 15 июня по 23 июля — в сторону центра. Рабочие займут одну полосу движения, передает агентство «Москва».

Ранее сообщалось, что движение ограничат на Большой Очаковской улице в Москве.

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