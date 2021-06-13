Один человек пострадал в аварии с участием автомобиля ДПС и такси в Москве
Россия, Москва, улица Покровка Карта всех событий
В центре столицы автомобиль ДПС столкнулся с машиной такси. В результате аварии пострадал один человек.
Дорожно-транспортное происшествие случилось на улице Покровке. После аварии один из автомобилей врезался в стену дома.
В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, передает РЕН ТВ.
Ранее сообщалось, что три автомобиля столкнулись на Кутузовском проспекте.
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