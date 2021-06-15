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Германия допустила, что США введут новые санкции против «Северного потока — 2»
Фото: Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Германия допустила, что США введут новые санкции против «Северного потока — 2»

Анастасия Волоснова

В мире

Глава МИД Германии Хайко Маас не исключил возможность введения новых санкций США в отношении «Северного потока — 2». Об этом говорится в материале агентства Bloomberg.

Маас заявил, что республиканцы и демократы в США «не очень позитивно» относятся к строительству газопровода. По этой причине нельзя говорить о том, что с американской стороны не последуют новые санкции, отметил он.

При этом, по мнению Мааса, обсуждение вопроса в последние дни дает надежду на то, что проблему можно будет решить в течение ближайших месяцев.

— Таким образом, эта тема не всегда остается предметом конфликта в действительно масштабном сотрудничестве между Германией и США, — отметил глава МИД ФРГ.

Ранее украинский политолог заявил, что страна может заработать на «Северном потоке — 2».

Российский газопровод «Северный поток — 2»

Газопровод «Северный поток — 2» ведут от побережья России до Германии через Балтийское море. Против строительства газопровода выступают США, страны Евросоюза и Украина.

В декабре 2019 года американская сторона ввела санкции против «Северного потока — 2». Однако позже, 20 мая 2021 года, в США отказались от санкций против оператора газопровода — компании Nord Stream 2 AG, оставив ограничительные меры в отношении российских компаний и судов.

Лидеры стран Запада считают строительство газопровода политическим решением, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал данное мнение, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели. Германия выступает за достройку «Северного потока — 2» и отвергает односторонние экстерриториальные санкции США.

4 июня стало известно о завершении укладки труб первой нитки «Северного потока — 2». В этот же день Владимир Путин заявил, что Россия планирует завершить строительство второй нитки за полтора-два месяца.

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