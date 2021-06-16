Почти две тысячи штрафов в сутки выписывают за нарушение антиковидных мер в Москве

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Почти две тысячи штрафов за нарушения мер, которые связаны с предотвращением распространения коронавируса, выписывают в столице в среднем в сутки. Об этом сообщил во вторник, 15 июня, начальник столичного Главконтроля Евгений Данчиков.

При этом он отметил, что в целом принятые санитарные меры в Москве соблюдаются. Но в отдельных случаях попадаются нарушители, среди которых есть и простые люди — физические лица, и учреждения. В частности, рестораны, бары, кафе, концертные площадки и торговые точки.

Данчиков пояснил, что ограничения по посещению детских и спортивных площадок касаются только тех объектов, которые располагаются в парках.

— Смысл этих ограничений заключается в том, чтобы та инфраструктура, через которую проходит очень много посетителей, очень много граждан, она не была распространителем коронавирусной инфекции, — сказал он в интервью каналу «Россия-24».

Ранее, 9 июня, начальник столичного Главконтроля сообщал, что до 1,5 тысячи человек получают в Москве штрафы за несоблюдение перчаточно-масочного режима каждый день.

Напомним, чтобы сбить волну заболеваемости в столице, мэр Сергей Собянин 12 июня подписал указ о продлении праздничных дней. Изначально россияне должны были отдыхать с 12 по 14 июня включительно из-за Дня России. Теперь же жители Москвы с 15 по 19 июня не должны выходить на работу, при этом их зарплата сохраняется. Нововведения не коснутся организаций непрерывного цикла, медиков, компаний, осуществляющих неотложные ремонтные работы и предоставляющих финансовые услуги. Свою работу в этот период продолжат детские сады, сдача ЕГЭ отменяться не будет.

В крупных городских парках и на природных территориях до 20 июня также будут закрыты детские и спортивные площадки, аттракционы, пункты проката, беседки и другие объекты отдыха и развлечений. До этого периода запрещено работать детским комнатам и фуд-кортам. Более того, соблюдение антиковидных мер будет проверяться с помощью установленных там камер и дежурящих нарядов. Нарушителям грозит штраф — четыре тысячи рублей. С 13 до 20 июня будет закрыт и Московский зоопарк.

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