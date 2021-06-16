Полторы тысячи нарушений масочного режима выявили в транспорте столицы за день

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В первый день объявленных столичными властями длинных выходных, 15 июня, пассажиры городского транспорта 1,5 тысячи раз попались на нарушении режима ношения перчаток и масок. Об этом сообщил руководитель ГКУ «Организатор перевозок» Владислав Султанов.

— Ситуация с распространением коронавирусной инфекции ухудшается, ежедневно фиксируется стремительный рост заболеваемости. С 15 июня мы усилили проверки соблюдения масочно-перчаточного режима на наземном и железнодорожном транспорте, на всех участках метро: на входе, перронах, в вагонах поездов. Весь штат контролеровучаствует в контрольных мероприятиях, — приводит слова Султанова «Интерфакс».

Он добавил, что с начала июня на транспорте зафиксировали более 20 тысяч нарушений перчаточно-масочного режима.

В организации напомнили, что пассажирам общественного транспорта нужно заранее надевать маски и перчатки и не снимать их на протяжении всей поездки.