«А можно так всегда?»: Бородина показала огромные букеты роз на фоне слухов о разводе

Фото: instagram/borodylia

Телеведущая Ксения Бородина на фоне слухов о разводе с предпринимателем Курбаном Омаровым показала в Instagram видео с несколькими огромными букетами красных роз.

— А можно так всегда? — задалась она вопросом.

Многочисленные букеты можно увидеть на полу сразу в двух комнатах, а также на столе. Бородина не стала уточнять количество цветов, а также имя столь щедрого дарителя.

Ранее сообщалось, что Бородина намекнула на разрыв отношений с Омаровым. Поклоннице, которая посоветовала в комментариях не творить «непоправимого», телеведущая скупо ответила, что «есть вещи, которые невозможно простить».