«А можно так всегда?»: Бородина показала огромные букеты роз на фоне слухов о разводе
Телеведущая Ксения Бородина на фоне слухов о разводе с предпринимателем Курбаном Омаровым показала в Instagram видео с несколькими огромными букетами красных роз.
— А можно так всегда? — задалась она вопросом.
Многочисленные букеты можно увидеть на полу сразу в двух комнатах, а также на столе. Бородина не стала уточнять количество цветов, а также имя столь щедрого дарителя.
Ранее сообщалось, что Бородина намекнула на разрыв отношений с Омаровым. Поклоннице, которая посоветовала в комментариях не творить «непоправимого», телеведущая скупо ответила, что «есть вещи, которые невозможно простить».
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