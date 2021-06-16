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«А можно так всегда?»: Бородина показала огромные букеты роз на фоне слухов о разводе
Фото: instagram/borodylia

«А можно так всегда?»: Бородина показала огромные букеты роз на фоне слухов о разводе

Иван Юминов

Общество

Телеведущая Ксения Бородина на фоне слухов о разводе с предпринимателем Курбаном Омаровым показала в Instagram видео с несколькими огромными букетами красных роз.

— А можно так всегда? — задалась она вопросом.

Многочисленные букеты можно увидеть на полу сразу в двух комнатах, а также на столе. Бородина не стала уточнять количество цветов, а также имя столь щедрого дарителя.

Ранее сообщалось, что Бородина намекнула на разрыв отношений с Омаровым. Поклоннице, которая посоветовала в комментариях не творить «непоправимого», телеведущая скупо ответила, что «есть вещи, которые невозможно простить».

Видео: Instagram/borodylia
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