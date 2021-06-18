Исторический музей пригласил юных москвичей на летние программы

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Государственный Исторический музей в июне и июле приглашает юных москвичей на программы и занятия.

Во вторник, 22 июня, музей зовет взрослых и детей на занятие «Медицина в годы Великой Отечественной войны». Участники узнают о жизни госпиталей периода Великой Отечественной войны, а в интерактивной части познакомятся с распорядком дня в госпитале, поучаствуют в сортировке раненых, побывают на концерте для красноармейцев, послушают сводки с фронта и проследят путь раненого — от передовой до тылового госпиталя.

В выходные дни, 26 и 27 июня и 3 июля, ребята смогут принять участие в занятии «Создаем портрет музея», где узнают, в чем назначение Исторического музея, кто стоял у истоков его создания, и увидят 14 музейных сокровищ. В эти же числа пройдет занятие «Путешествие в каменный век», где участникам представят археологическую коллекцию музея. В конце занятия школьники скопируют древние рисунки животных, на которых охотились люди каменного века.

В среду, 30 июня, на занятии «Русь былинная», вспоминая героев русских былин, ребята узнают о древнерусской истории IX–XII вв. Экспозиция музея позволит очутиться среди предметов, окружавших былинных героев, — увидеть богатырские мечи, доспехи, гусли Садко, княжеские и боярские украшения.

А 8 июля в честь Дня любви, семьи и верности пройдет театрализованная программа «Сказание о Петре и Февронии». Здесь можно услышать отрывки из книги «Повесть о Петре и Февронии Муромских», созданной в XVI веке.

Каждую неделю по средам ребят ждут на занятии «В некотором царстве, в Московском государстве», где перед их глазами оживет история Московского царства XVI–XVII веков.

Также по средам можно принять участие в занятии «Московия. Век XVI — век XVII» и программе с элементами театрализации «Прекрасный мир былин», в конце которого участников ждет представление кукольного театра.

По летним пятницам в музее пройдут занятия «Войско Московского царства», «Русская деревянная игрушка» и «Старинные женские украшения».

Участие в мероприятиях осуществляется по билетам, сообщается на сайте музея.