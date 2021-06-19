Власти США и Польши обсудили «угрозу» от «Северного потока — 2»

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Госсекретарь США Энтони Блинкен в пятницу, 18 июня, обсудил с министром иностранных дел Польши Збигневом Рау российский трубопровод «Северный поток — 2».

Как заявили в Госдепартаменте, стороны обсуждали сотрудничество в сфере борьбы с «угрозой», которую якобы представляет «Северный поток — 2» для энергетической безопасности Европы, сообщает «Прайм».

Российский газопровод «Северный поток — 2»

Газопровод «Северный поток — 2» ведут от побережья России до Германии через Балтийское море. Против строительства газопровода выступают США, страны Евросоюза и Украина.

В декабре 2019 года американская сторона ввела санкции против «Северного потока — 2». Однако позже, 20 мая 2021 года, в США отказались от санкций против оператора газопровода — компании Nord Stream 2 AG, оставив ограничительные меры в отношении российских компаний и судов.

Лидеры стран Запада считают строительство газопровода политическим решением, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал данное мнение, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели. Германия выступает за достройку «Северного потока — 2» и отвергает односторонние экстерриториальные санкции США.

4 июня стало известно о завершении укладки труб первой нитки «Северного потока — 2». В этот же день Владимир Путин заявил, что Россия планирует завершить строительство второй нитки за полтора–два месяца.