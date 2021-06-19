Андрей Бочкарев сообщил о готовности к вводу терапевтического корпуса в медкластере «Сколково»

Фото: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Терапевтический корпус под управлением израильской клиники готовится к вводу в эксплуатацию в медицинском кластере «Сколково». Об этом в субботу, 19 июня, рассказал заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарев.

По его словам, оформление документации на ввод корпуса общей площадью 25 тысяч квадратных метров завершится в ближайшее время. Второй объект в медкластере рассчитан на 265 рабочих мест.

— В клинике будет внедрен мультидисциплинарный подход, в соответствии с которым пациенты получат полный спектр необходимой им медицинской помощи, — уточнил заммэра.

Он добавил, что на территории планируется запустить центр хронических заболеваний, центр ядерной медицины, уникальный медицинский молл, французский реабилитационный центр и Университетский госпиталь Страсбурга до конца 2023 года.

Генеральный директор фонда ММК Ильдар Хайруллин в свою очередь заявил, что с появлением нового объекта гражданам будут обеспечено лечение онкологических заболеваний.

Ранее, 18 июня, председатель правительства России Михаил Мишустин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли детский инфекционный корпус, который был возведен в рамках второй очереди строительства многопрофильной клинической больницы в Коммунарке. По словам главы города, вся больница будет достроена к концу 2021 года. К уже функционирующим в настоящее время объектам Коммунарки в скором времени добавятся четыре новых корпуса общей площадью 60 тысяч квадратных метров.