Ибрахим Раиси победил в президентской гонке в Иране

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На выборах президента Ирана одержал победу глава судебной власти страны Ибрахим Раиси. Об этом в субботу, 19 июня, сообщил глава МВД страны Абдолреза Рахмани Фазли.

По его словам, Ибрахим Раиси набрал 17 926 345 голосов. Всего на выборах проголосовали 28 933 004 человек при явке 48,8 процента. Ее порога в стране нет.

Изначально кандидатов в президенты Ирана было семеро. В итоге за пост боролись четверо. Конкуренты Ибрахима Раиси признали его победу на выборах и передали новому главе государства поздравления, пишет РИА Новости.