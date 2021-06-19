Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Появилось видео тушения пожара на складе на Лужнецкой набережной
Фото: Вечерняя Москва

Появилось видео тушения пожара на складе на Лужнецкой набережной

Юлия Павлушова

Происшествия
Россия, Москва, Лужнецкая набережная, 2/4с4 Карта всех событий

Появилось видео с места тушения пожара на складе пиротехники, который находится на Лужнецкой набережной столицы. Об этом в субботу, 19 июня, сообщил корреспондент «Вечерней Москвы».

Возгорание произошло на одноэтажном складе пиротехники, который находится по адресу Лужнецкая набережная, дом № 2/4, строение 4.

Ранг сложности пожара повысили до третьего. Для тушения огня привлекли два вертолета авиации.

Очевидица рассказала корреспонденту «ВМ», что перед пожаром услышала звук, похожий на салют. После грохота из склада повалили клубы дыма.

Видео: Вечерняя Москва
Читайте также:
авиацияпожарЛужники
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Наша помощь усопшим родным

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Переговоры Путина и Байдена: встреча без иллюзий, но с определенной надеждой

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Раздвоение сознания по-европейски

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Ткнем пальцем в небо с надеждой, что воздаст

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Пройтись не спеша

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Мы можем повторить

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Во всем, конечно, виновата груша

Все мнения
О проекте