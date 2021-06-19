Появилось видео тушения пожара на складе на Лужнецкой набережной

Фото: Вечерняя Москва

Россия, Москва, Лужнецкая набережная, 2/4с4 Карта всех событий

Появилось видео с места тушения пожара на складе пиротехники, который находится на Лужнецкой набережной столицы. Об этом в субботу, 19 июня, сообщил корреспондент «Вечерней Москвы».

Возгорание произошло на одноэтажном складе пиротехники, который находится по адресу Лужнецкая набережная, дом № 2/4, строение 4.

Ранг сложности пожара повысили до третьего. Для тушения огня привлекли два вертолета авиации.

Очевидица рассказала корреспонденту «ВМ», что перед пожаром услышала звук, похожий на салют. После грохота из склада повалили клубы дыма.