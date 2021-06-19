Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Россия выделила 3,2 миллиона долларов на помощь Армении
Фото: Пресс-служба Совфеда

Россия выделила 3,2 миллиона долларов на помощь Армении

Юлия Павлушова

Политика

Правительство России направит 3,2 миллиона долларов для помощи Армении в постконфликтном восстановлении. Об этом в субботу, 19 июня, сообщили в посольстве РФ в Ереване.

Таким образом, Россия профинансирует проект программы развития ООН по оказанию содействия наиболее пострадавшим регионам Республики Армения. Представителей страны уведомили об этом решении.

Россия систематически поддерживает инициативы ООН по развитию Армении, отметили в Facebook посольства. С 2010 года объем поддержки составил порядка 70 миллионов долларов.

Читайте также:
АрменияРоссияпомощь
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Наша помощь усопшим родным

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Переговоры Путина и Байдена: встреча без иллюзий, но с определенной надеждой

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Раздвоение сознания по-европейски

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Ткнем пальцем в небо с надеждой, что воздаст

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Пройтись не спеша

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Мы можем повторить

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Во всем, конечно, виновата груша

Все мнения
О проекте