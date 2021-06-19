Россия выделила 3,2 миллиона долларов на помощь Армении

Фото: Пресс-служба Совфеда

Правительство России направит 3,2 миллиона долларов для помощи Армении в постконфликтном восстановлении. Об этом в субботу, 19 июня, сообщили в посольстве РФ в Ереване.

Таким образом, Россия профинансирует проект программы развития ООН по оказанию содействия наиболее пострадавшим регионам Республики Армения. Представителей страны уведомили об этом решении.

Россия систематически поддерживает инициативы ООН по развитию Армении, отметили в Facebook посольства. С 2010 года объем поддержки составил порядка 70 миллионов долларов.