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«Как же тяжело»: Оксана Самойлова призналась, что еще не смирилась с взрослением дочери
Фото: instagram/samoylovaoxana

«Как же тяжело»: Оксана Самойлова призналась, что еще не смирилась с взрослением дочери

Юлия Павлушова

Общество

Российская модель и блогер Оксана Самойлова заявила, что ей нелегко смириться с взрослением старшей дочери Ариелы. Такими мыслям она поделилась с подписчиками в Instagram.

— Как же тяжело это все мне, когда твой крошечный комочек, который еще кажется позавчера ползал в бодике, играл в куколки за детским столиком и летел к тебе на встречу из садика, сегодня уже просится ночевать у подружки, рассуждает как взрослый человек и хочет все решать сам, — написала знаменитость.

Оксана Самойлова отметила, что ей постоянно приходится учиться быть мамой взрослого ребенка. Она призналась, что боится за дочь, которая идет в большой мир.

Также светская львица упомянула, что у девочки все еще нет мобильного телефона, однако этот душевный пост ей, вероятно, покажут друзья.

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