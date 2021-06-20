Врачи рассказали о последствиях отказа от хлеба

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Врачи сообщили, что произойдет с организмом человека, если он полностью откажется от хлеба хотя бы на месяц.

Так, первое, что можно заметить, отказавшись от хлеба, это снижение веса. Такой эффект может быть вызван как потреблением меньшего количества калорий, так и выводом воды из организма. Когда организм потребляет меньше углеводов, он начинает сжигать накопленные запасы энергии в виде гликогена, и это приводит к выводу воды из организма и похудению.

Также у человека понизится аппетит. Рафинированные углеводы, содержащиеся, например, в белом хлебе, резко повышают уровень сахара в крови. Тогда организм пытается быстро его снизить с помощью инсулина, и человек чувствует голод.

Без хлеба в рационе появится слабость. Это случится из-за того, что цельнозерновые, содержащиеся в хлебе из непросеянной муки, являются источником магния и витаминов группы B и других полезных веществ, необходимых для поддержания организма в тонусе.

Кроме того, употребление пищевых волокон важно для поддержания здоровья пищеварительной системы и правильной работы кишечника. Хлеб, даже белый, содержит пищевые волокна, и поэтому отказ от него может спровоцировать запоры.

Углеводы, как «цельные», так и «рафинированные», повышают уровень серотонина, который влияет на настроение. Таким образом, исключая из рациона хлеб можно наблюдать перемены в самочувствии.

Еще когда запасы углеводов, хранящихся в организме в виде гликогена, заканчиваются, он начинает расщеплять жиры и производить кетоны, и это имеет следующие последствия: неприятный запах изо рта, сухость во рту, усталость, слабость, бессонница и тошнота.

Врачи подчеркнули, что полный отказ от хлеба может иметь негативные последствия для организма. Поэтому лучше заменять белый хлеб на цельнозерновой, сообщается в издании Al Jazeera.