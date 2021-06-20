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Сергей Собянин сообщил о повторных случаях заболевания COVID-19 в Москве
Фото: roscongress / Антон Сухонос

Сергей Собянин сообщил о повторных случаях заболевания COVID-19 в Москве

Илья Ашуров

Общество

В столице наблюдаются повторные случаи заболевания COVID-19. Об этом в воскресенье, 20 июня, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Мы видим повторные заболевания (коронавирусом — прим. «ВМ»), — сказал глава города в эфире телеканала «Россия 1».

Мэр добавил, что в настоящее время 1,5 миллиона жителей столицы уже сделали прививку обоими компонентами вакцины от COVID-19.

Ранее Собянин продлил дополнительные ограничительные меры в Москве до 29 июня. Новые ограничения коснулись точек общественного питания, массовых мероприятий и детских площадок.

Мэр пояснил, что, согласно внесенным изменениям в его указ от 8 июня, театры и кино смогут продолжить работу, а вот массовые зрелищные мероприятия будут остановлены.

С 13 июня в Москве приостановлена работа детских комнат и фуд-кортов в торговых центрах и других подобных организациях. Кроме того, закрыты игровые и детские площадки в городских парках и на природных территориях. В организациях общественного питания, а также в ночных клубах, караоке, боулингах, на дискотеках и в других развлекательных заведениях запрещено обслуживать посетителей с 23:00 до 6:00 за исключением обслуживания навынос.

16 июня главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала провести вакцинацию против коронавируса 60 процентов работников сферы услуг и торговли, транспорта, медицины и ЖКХ. Позднее в этот же день постановление об обязательной вакцинации отдельных категорий граждан приняла главный санитарный врач Подмосковья Ольга Микаилова.

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