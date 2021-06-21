Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Более 15 миллионов «квадратов» жилья построили в Новой Москве за девять лет

Илья Ашуров

Город
Более 15 миллионов «квадратов» жилья построили в Новой Москве за девять лет
Фото: Денис Гришкин /АГН Москва

С 2012 года в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) столицы построили более 15 миллионов квадратных метров жилья. Об этом в понедельник, 21 июня, сообщил руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

По его словам, четверть указанного объема строительства приходится на малоэтажные и индивидуальные дома. При этом в последнее время наблюдается рост спроса на строительство индивидуального жилья. Власти города учитывают это и стараются способствовать развитию этого сегмента.

— Город отдает такие участки сначала в аренду на 1,5 года, в течение которых человек должен построить дом. Потом этот участок можно выкупить по льготной цене — за 40 процентов от кадастровой стоимости, — рассказал глава ведомства.

Владимир Жидкин отметил, что ключевым приоритетом жилищного строительства остается забота о создании комфортной среды проживания. В настоящее время в Новой Москве продолжается развитие социальной, дорожной и транспортной инфраструктуры.

Читайте также:
строительствоВладимир ЖидкинТиНАО
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Наша помощь усопшим родным

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Переговоры Путина и Байдена: встреча без иллюзий, но с определенной надеждой

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Раздвоение сознания по-европейски

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Ткнем пальцем в небо с надеждой, что воздаст

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Пройтись не спеша

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Мы можем повторить

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Во всем, конечно, виновата груша

Все мнения
О проекте