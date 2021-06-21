Более 15 миллионов «квадратов» жилья построили в Новой Москве за девять лет

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С 2012 года в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) столицы построили более 15 миллионов квадратных метров жилья. Об этом в понедельник, 21 июня, сообщил руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

По его словам, четверть указанного объема строительства приходится на малоэтажные и индивидуальные дома. При этом в последнее время наблюдается рост спроса на строительство индивидуального жилья. Власти города учитывают это и стараются способствовать развитию этого сегмента.

— Город отдает такие участки сначала в аренду на 1,5 года, в течение которых человек должен построить дом. Потом этот участок можно выкупить по льготной цене — за 40 процентов от кадастровой стоимости, — рассказал глава ведомства.

Владимир Жидкин отметил, что ключевым приоритетом жилищного строительства остается забота о создании комфортной среды проживания. В настоящее время в Новой Москве продолжается развитие социальной, дорожной и транспортной инфраструктуры.