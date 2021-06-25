Роструд обозначил основания для отстранения от работы непривитых сотрудников

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Непривитого сотрудника могут отстранить от работы, так как это предусмотрено в Трудовом кодексе и федеральных законах. Об этом в четверг, 24 июня, говорится на сайте Роструда.

В ведомстве пояснили, что отстранить сотрудника от работы можно также по определенным нормативным актам. Об этом свидетельствует информация в абзаце 8 части 1 статьи 76 ТК РФ.

В частности, нарушение Федерального закона №157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» влечет за собой отказ от приема на работу соискателя или отстранение от работы сотрудника, так как человек может заразить своих коллег.

Информацию об обязательных прививках в каждом регионе вводят главные государственные санитарные врачи в зависимости от эпидемиологической ситуации, уточнили в Роструде.

Ранее столичных работодателей обязали отстранить непривитых сотрудников. Позже оперштаб объяснил, как будет осуществляться контроль за обязательной вакцинацией. Так, он будет проводиться в форме сплошных проверок в отношении всех работодателей. Организациям, которые не будут соблюдать предписанные требования, грозит приостановка работы на 90 суток.

Напомним, 16 июня главный санитарный врач столицы Елена Андреева обязала провести вакцинацию от коронавирусной инфекции 60 процентов работников сферы услуг и торговли, транспорта, медицины и ЖКХ.