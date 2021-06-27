Посол Германии на Украине заявила о всеобщем страхе начала войны с Россией

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Все боятся прямого вооруженного конфликта с Россией, поэтому Украина в ближайшее время не сможет вступить в НАТО. Об этом в воскресенье, 27 июня, заявила посол Германии на Украине Анка Фельдгузен.

— Потому что одно из преимуществ НАТО — пятая статья Вашингтонского договора. И все боятся быть с Россией в прямой войне, — цитирует посла издание «Зеркало недели».

Также посол назвала спекуляцией разговоры на тему нападения России на Украину при отсутствии транзита газа через территорию последней, а возникновение «Северного потока — 2», считает Фельдгузен, дает повод для разговоров об угрозе национальной безопасности не только Украине, но и Польше и странам Балтии, сообщает РИА Новости.

Российский газопровод «Северный поток — 2»

Газопровод «Северный поток — 2» ведут от побережья России до Германии через Балтийское море. Против строительства газопровода выступают США, страны Евросоюза и Украина.

В декабре 2019 года американская сторона ввела санкции против «Северного потока — 2». Однако позже, 20 мая 2021 года, в США отказались от санкций против оператора газопровода — компании Nord Stream 2 AG, оставив ограничительные меры в отношении российских компаний и судов.

Лидеры стран Запада считают строительство газопровода политическим решением, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал данное мнение, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели. Германия выступает за достройку «Северного потока — 2» и отвергает односторонние экстерриториальные санкции США.

4 июня стало известно о завершении укладки труб первой нитки «Северного потока — 2». В этот же день Владимир Путин заявил, что Россия планирует завершить строительство второй нитки за полтора–два месяца.