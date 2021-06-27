Гинцбург: Модифицировать вакцину для борьбы с новыми штаммами можно в течение недели

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Ученые смогут модифицировать вакцину в течение недели в случае кардинального изменения коронавируса. Об этом в воскресенье, 27 июня, заявил директор Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

Подобная трансформация препарата может потребоваться, если появится новый штамм COVID-19 с сильно измененной последовательностью S-белка. Этот компонент связывается с рецепторами человека.

— Если векторная технология будет зарегистрирована, то тогда мы на вновь возникающую угрозу действительно можем отвечать в течение недели, — сказал Гинцбург.

Вирусолог добавил, что антитела вакцинированных борются с инфекцией эффективней, чем антитела, выработанные у переболевших, передает РИАМО.

Ранее Александр Гинцбург рассказал о клинических испытаниях вакцины против COVID-19 «Спутник V» на детях и подростках. В них будут принимать участие почти 350 детей и подростков от 12 до 17 лет.Ученый добавил, что регистрация вакцины для детей и подростков планируется на вторую половину сентября.