Спикер чешского сената назвал заявления Земана о взрывах во Врбетице безответственными

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Заявления президента Чехии Милоша Земана о взрывах на складах в деревне Врбетице безответственны. Об этом в воскресенье, 27 июня, заявил спикер чешского сената Милош Выстрчил.

По словам спикера верхней палаты парламента, его крайне разочаровало поведение Земана.

— Он (Земан — прим. «ВМ») может предполагать, что существует несколько версий, но при этом должен знать, что расследуется лишь одна версия: та, где речь идет о теракте, — сказал Выстрчил в эфире телеканала CNN Prima NEWS.

Также политик обвинил Земана в противоречивом поведении: сначала он заявляет о поддержке выдвинутой правительством страны версии, а потом говорит и о существовании других вариантов. По мнению спикера, своими действиями президент наносит урон Чехии. Однако вопрос о лишении Земана полномочий должен быть решен в соответствии с конституцией страны.

Ранее сообщалось, что сенат Чехии обсудит вопрос о том, что Милош Земан не может занимать пост президента страны.

Конфликт с Чехией

17 апреля власти Чехии заявили о решении выдворить из страны 18 сотрудников российского посольства в Праге за якобы работу на российскую разведку. Также в Праге заявляли о причастности России к взрывам, произошедшим на складах боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В ответ на это МИД России назвал персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии. В свою очередь Прага потребовала отменить это решение из-за осложнений работы дипмиссии.

Не получив реакции на данную просьбу, страна решила уравнять число сотрудников посольства России в Чехии до уровня своего представительства в Москве. В свою очередь МИД России выразил протест послу Чехии из-за действий Праги.