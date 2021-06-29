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Захарова прокомментировала требования компенсации со стороны чешских властей

Юлия Курганова

Политика
Захарова прокомментировала требования компенсации со стороны чешских властей
Фото: МИД РФ

Чешские власти, которые требуют от РФ компенсировать ущерб от взрывов во Врбетице, только подтверждают свой статус недружественной страны. Такое заявление сделала в понедельник, 28 июня, официальный представитель МИД России Мария Захарова

Такое мнение дипломат выразила, комментируя сообщения чешских СМИ о том, что Прага требует от Москвы 25,5 миллиона евро за ущерб в связи со взрывами в 2014 году на военных складах в деревне Врбетице, при этом прося исключить ее из списка недружественных РФ государств.

— Что творится в головах чешских политиков, которые не первый месяц придумывают, как еще ухудшить двусторонние отношения, уже невозможно понять. Да и не нужно. Они сами себя вписали в список недружественных стран. И каждым новым диким заявлением и действием подтверждают свой статус, — написала Захарова в Telegram-канале.

Также она сравнила финансовые требования Чехии с вымогательством.

Ранее Чехия потребовала от России компенсацию после взрывов во Врбетице. Заместитель главы МИД страны Мартин Смолек передал российскому послу Александру Змеевскому дипломатическую ноту с данным требованием. Дипломат также заявил, что включение Праги в список «недружественных стран» является нарушением международного права.

Конфликт с Чехией

17 апреля власти Чехии заявили о решении выдворить из страны 18 сотрудников российского посольства в Праге за якобы работу на российскую разведку. Также в Праге заявляли о причастности России к взрывам, произошедшим на складах боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В ответ на это МИД России назвал персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии. В свою очередь Прага потребовала отменить это решение из-за осложнений работы дипмиссии.

Не получив реакции на данную просьбу, страна решила уравнять число сотрудников посольства России в Чехии до уровня своего представительства в Москве. В свою очередь МИД России выразил протест послу Чехии из-за действий Праги.

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