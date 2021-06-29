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Эксперт по этикету объяснила, как спланировать свидание в «бесковидном» кафе

Юлия Курганова

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Эксперт по этикету объяснила, как спланировать свидание в «бесковидном» кафе
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Альбина Холгова рассказала, как вежливо спрашивать у партнера перед свиданием в кафе о наличии у него прививки от COVID-19 или отрицательного ПЦР-теста.

Она отметила, что в современных реалиях вопросы о защите от коронавируса не являются неуместными.

— В обычной доковидной жизни это было бы абсолютно неэтично. В нынешних условиях правила сильно изменились, мы вынуждены вести себя совершенно неестественным образом, — пояснила эксперт.

Она сказала, что свой вопрос следует начать примерно так: «Извини меня пожалуйста». Таким образом, человек поймет, что партнер вынужден это спросить.

Если уже на входе в ресторан выяснилось, что у одного из партнеров нет права его посещать, то ситуацию нужно воспринять адекватно, посоветовала Холгова.

В вопросе, кто должен оплачивать ПЦР-тест перед свиданием, эксперт призвала к взвешенному подходу.

— Когда молодой человек приглашает девушку в ресторан, он ведь не оплачивает ей для этого платье, туфли, косметику. Он просто угощает ее ужином. Поэтому здесь никаких просьб оплатить тест со стороны девушки быть не может, — сказала Холгова.

Если человек пока не вакцинировался и для собственной безопасности минимизирует контакты с людьми, то отказать в свидании в кафе следует только в доброжелательной манере, обратила внимание эксперт, передает портал «Москва 24».

Напомним, что с 28 июня с помощью QR-кодов обеспечивается «бесковидный» формат работы столичных заведений, заявки на который подали уже более шести тысяч рестораторов. Такой код могут получить люди, которые привились от коронавируса, переболели им в течение шести месяцев или получили отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трех дней. Правила о COVID-free-работе столичных заведений ввел мэр Москвы Сергей Собянин в своем указе. Также он заявил, что эксперимент с таким форматом работы кафе и ресторанов станет бессрочным.

Столичные рестораторы готовы компенсировать посетителям затраты на ПЦР-тесты. Об этом заявил глава департамента торговли и услуг Москвы Сергей Немерюк.

Ранее «Вечерняя Москва» сообщала, что почти 2,5 миллиона москвичей получили QR-коды за три дня.

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