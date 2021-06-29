Разработчик «Спутника V» оценил эффективность вакцины против индийского штамма

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Эффективность препарата для вакцинации от коронавирусной инфекции «Спутник V» против индийского штамма составляет около 90 процентов. Об этом во вторник, 29 июня, рассказал заместитель директора Центра имени Гамалеи по научной работе Денис Логунов.

Он отметил, что разработчики ориентируются на Единую медицинскую информационно-аналитическую систему, а также на Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения. Именно они интегрально собирают информацию по вакцинам, пишет РИА Новости.

— И, по этой информации, даже в отношении индийского штамма эффективность вакцины «Спутник» продолжает сохраняться порядка 90 процентов, — подытожил Логунов на пресс-конференции в МИА «Россия Сегодня».

Ранее сообщалось, что индийский штамм COVID-19 в России составляет около 90 процентов от всех выявленных случаев заболевания.

Основными симптомами заболевания индийским штаммом коронавируса являются насморк, боль в горле и головная боль. Среди самых опасных отмечают диарею и образование тромбов. Отмечается также, что данный штамм коронавируса более агрессивный и злой, а вызванная им болезнь протекает быстрее.

До этого, 25 июня, первого пациента со штаммом коронавируса «дельта плюс» выявили в России.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что новый индийский штамм коронавируса получил распространение уже почти в 90 странах.