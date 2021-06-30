Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по делу Эдварда Била. Видео

Фото: Youtube /Edward Bil

Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении блогера Эдварда Била (настоящее имя — Эдуард Биль). Об этом в среду, 30 июня, сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

Блогеру предъявили обвинение в совершении преступления по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

Видео: Пресс-служба прокуратура Москвы

Бил в момент аварии двигался со скоростью 115 километров в час на автомобиле марки Audi RS6 Avant, превышая скоростной режим и нарушая ПДД. Органы предварительного расследования отказали в удовлетворении ходатайств о прекращении дела в связи с примирением сторон. Дело направили в Пресненский районный суд для рассмотрения по существу.

За нарушения ПДД блогер привлекался к административной ответственности 33 раза в 2018 году, 381 раз — в 2019 году и 11 раз в 2020 году.

1 апреля на Смоленской площади в Москве Бил на большой скорости выехал на встречную полосу, где столкнулся с четырьмя автомобилями. В результате происшествия пострадала консультант Госдумы Мария Артемова: ее зажало в машине.

Тверской районный суд 3 апреля избрал меру пресечения блогеру — ему запретили до 1 июня пользоваться интернетом и мобильным телефоном, выходить в ночное время из дома и садиться за руль автомобиля. Позже эта мера была продлена до 1 августа.