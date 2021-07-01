Россиянам напомнили, какие нововведения вступили в силу с 1 июля

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

С 1 июля в России вступил в силу ряд нововведений: появились новые пособия для матерей-одиночек, обновилась программа льготной ипотеки, а также выросли тарифы по ЖКХ и подорожали сигареты. «Вечерняя Москва» собрала подборку, в которую вошли этих и другие нововведения.

Пособия для одиноких родителей

В России начали принимать заявления на выплату для родителей–одиночек, воспитывающих детей в возрасте от 8 до 17 лет. Также новое пособие смогут получить находящиеся в трудной финансовой ситуации будущие мамы, которые встали на учет на ранних сроках беременности.

Размер пособия для родителей–одиночек составит половину прожиточного минимума на ребенка, установленного в регионе. Пособие выдается в течение года, впоследствии его можно продлить.

Женщины на ранних сроках беременности, испытывающие финансовые сложности, смогут получать выплаты с момента обращения и до родов.

Ужесточение выдачи потребительских кредитов

Российский Центробанк с 1 июля вернул регулирование выдачи необеспеченных потребительских кредитов на «докоронавирусный» уровень. Финансовый регулятор полагает, что повышение надбавок к коэффициентам риска по необеспеченным кредитам понизит активность банков в этом сегменте. Это в свою очередь позволит достичь устойчивости банковского сектора.

В свою очередь специалисты считают, что указанная мера приведет к увеличению стоимости кредитов.

Программа льготной ипотеки

Президент России Владимир продлил запущенную весной прошлого года программу льготной ипотеки. Однако с 1 июля она начнет работать на обновленных условиях.

Теперь процентная ставка по жилищному кредиту на покупку жилья на первичном рынке не должна превышать семи процентов годовых (ранее этот показатель составлял 6,5 процента). При этом максимальный размер кредита не должен превышать трех миллионов рублей.

Также президент дал указание расширить ипотечную программу для семей, в которых родился ребенок после 1 января 2018 года. Этим семьям должны предоставлять жилищный кредит по ставке шесть процентов годовых. Также такие семьи имеют право на рефинансирование ранее выданного займа. В обоих случаях сумма кредита не должна превышать шести миллионов рублей во всех регионах России, кроме Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей: в них эта сумма составляет 12 миллионов рублей.

Повышение тарифов ЖКХ

С 1 июля в стране повысятся тарифы ЖКХ, в среднем на 3,3 процента. При этом тарифы на ЖКХ повышаются 1 июля ежегодно. Для каждого российского региона существует собственная планка, которую нельзя превышать.

По информации Федеральной антимонопольной службы (ФАС), в 2021 году средний размер индексации тарифов ЖКХ не должен превысить четырех процентов.

Подорожание сигарет

В стране с июля вступает в силу закона об охране здоровья россиян от воздействия окружающего табачного дыма. Один из пунктов этого закона — запрет продажи сигарет, которые стоят менее 108 рублей за пачку.

По данным Росстата, этот товар уже подорожал на 13,22 процента. После вступления в силу закона цены могут вырасти еще больше.

Углубленная диспансеризация россиян

С 1 июля в стране стартует двухэтапная диспансеризация граждан. Новая программа разработана с учетом эпидемиологической ситуации.

Получить направление на осмотр можно, позвонив в поликлинику или при помощи записи на прием к врачу общей практики. На первом этапе терапевт измеряет рост, вес, давление, а также принимает основные анализы. Также необходимо пройти флюорографию и осмотр уролога, стоматолога, окулиста, кардиолога, а также гинеколога.

Во время второго посещения пациент пересдает анализы при выявлении отклонений и проходит осмотр узких специалистов. Например, человеку могут просканировать сосуды на предмет предупреждения инсульта.