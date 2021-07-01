Бизнесмен сэкономил на налогах 90 миллионов рублей

Фото: Пресс-служба суда

Предприниматель, «спрятавший» более 90 миллионов рублей налогов, предстанет перед судом. Об этом в четверг, 1 июля, сообщила начальник отдела взаимодействия со средствами массовой информации и правового обеспечения прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.

Фигурантом уголовного дела стал 45-летний уроженец Южно-Сахалинска. По словам представителя ведомства, в период с 2016 по 2018 годы мужчина торговал рыбой и морепродуктами по упрощенной системе налогообложения.

Однако бизнесмен закупил продукцию в объемах, значительно превышающих те, что он отразил в книгах учета. Кроме того, он уменьшил сведения об объемах продаж и скрыл в налоговой отчетности реальный доход.

Людмила Нефедова уточнила, что с января 2016 года предприниматель утратил право на упрощенную систему налогообложения, поскольку его выручка превысила сумму 60 миллионов рублей.

Уголовное дело в отношении бизнесмена направлено для рассмотрения в Солнцевский районный суд.