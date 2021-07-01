Технология Fast Track заработала в Подмосковье для льготных пассажиров

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Технология Fast Track, разработанная для удобства пассажиров, имеющих социальные карты, начала работать в Подмосковье по поручению главы региона Андрея Воробьева. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства области в четверг, 1 июля.

— Право бесплатного проезда на ж/д транспорте имеют более 1,5 миллиона человек, и теперь для почти 80 процентов общего числа льготников Подмосковья проезд стал удобнее. При этом жители смогут ездить до столичных станций и обратно, — рассказала первый замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры региона Анна Кротова.

Жители, имеющие право на льготный проезд, теперь могут не обращаться в кассы за разовым билетом на электричку. Они получили возможность бесконтактно оплатить проезд на станциях ЦППК, оборудованных турникетами и валидаторами, — всего это доступно на 151 станции.

В случае если станция не оборудована данными устройствами, пассажирам придется оформить билет в кассе. В список льготных категорий граждан входят, в том числе, ветераны труда и войны, пенсионеры, а также дети из многодетных семей до 18 лет, отмечает интернет-издание «Подмосковье сегодня».