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Футболисты сборной Италии обыграли Бельгию в четвертьфинале Евро-2020

Юлия Курганова

Спорт
Футболисты сборной Италии обыграли Бельгию в четвертьфинале Евро-2020
Фото: twitter.com/euro2020

Футболисты сборной Италии выиграли у команды Бельгии в четвертьфинале чемпионата Европы по футболу.

Встреча в Мюнхене закончилась со счетом 2:1. Голы в составе итальянской сборной забили Николо Барелла (31-я минута) и Лоренцо Инсинье (44). У команды Бельгии отличился Ромелу Лукаку (45, с пенальти).

В полуфинале сборная Италии сыграет с испанцами. Матч пройдет 6 июля на лондонском стадионе «Уэмбли».

Каждая сборная, которая является участником чемпионата, получит 9,25 миллиона евро. Еще полтора миллиона командам платят за каждую победу в рамках Евро-2020. За выход в четвертьфинал сборным заплатили 3,25 миллиона евро. Вышедшие в полуфинал команды получат около пяти миллионов евро.

Проигравшая в финале Евро-2020 команда заработает семь миллионов евро. А победитель чемпионата получит десять миллионов евро.

Напомним, сборная России покинула Евро-2020, заняв последнее место в группе после трех встреч.

Ранее «Вечерняя Москва» писала, что сборная Испании по футболу стала первым полуфиналистом Евро-2020. Она одержала победу над командой Швейцарии.

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