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Представитель певицы МакSим рассказала о ее самочувствии

Юлия Павлушова

Общество
Представитель певицы МакSим рассказала о ее самочувствии
Фото: instagram/maksimartist

Изменений в состоянии певицы Марины Максимовой, известной как МакSим, пока что нет. Об этом в субботу, 3 июля, сообщила ее пиар-менеджер Яна Богушевская.

Девушка находится в медикаментозной коме. Врачи ввели ее в это состояние две недели назад, а также поместили под аппарат искусственной вентиляции легких.

— Врачи говорят пока также, без каких-либо значительных изменений, — отметила пресс-секретарь.

Медики не проводили новых тестов МакSим на коронавирус. Прежние результаты исследований уже были отрицательными, пишет ТАСС.

Напомним, певица МакSим 15 июня отправилась в больницу. Она почувствовала себя плохо за несколько дней до этого, а 13 июня сдала отрицательный тест на коронавирус. В медицинском учреждении певице поставили диагноз «пневмония с поражением 40 процентов легких». Через некоторое время ей стало хуже — МакSим подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому. Информацией о состоянии певицы 24 июня поделилась ее пиар-менеджер.

25 июня артистка еще находилась в состоянии медикаментозного сна, будучи подключенной к аппарату ИВЛ. Прогнозов относительно выхода исполнительницы из этого состояния не было, рассказала представительница МакSим Яна Богушевская. Также она опровергла информацию о переводе артистки на экстракорпоральную мембранную оксигенацию (ЭКМО).

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