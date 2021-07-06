Столица увеличила экспорт чистящих средств более чем на четыре процента

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Экспорт чистящих средств и мыла из столицы в 2020 году составил 148,17 миллиона долларов, что на 4,3 процента больше аналогичного показателя 2019-го. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Основа московского экспорта чистящих средств приходится на бытовую химию, в 2020 году объем поставок этой продукции за рубеж составил почти 102 миллиона долларов. Остальная часть экспорта включает в себя мыло, гели для душа и влажные салфетки. На них приходится 46,2 миллиона долларов экспортной выручки. По сравнению с 2019 годом экспорт бытовой химии вырос незначительно — на 0,3 процента, а вот экспорт мыла, геля для душа и влажных салфеток увеличился на 14,1 процента, — рассказал заместитель мэра.

По его словам, в первом квартале текущего года экспорт чистящих средств увеличился на 5,4 процента по сравнению с прошлогодним показателем и составил 39 миллиона долларов. При этом по сравнению с первым кварталом 2019-го объем вырос на 22,8 процента, когда он составлял 31,8 миллиона долларов.

Согласно данным Центра поддержки экспорта «Моспром», в прошлом году произведенную в Москве бытовую химию закупила 51 страна. Основными импортерами выступили государства ближнего зарубежья: Белоруссия, Казахстан и Кыргызстан.

Как отметил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров, экспорт бытовой химии в Казахстан в 2020 году составил 45 миллионов долларов, в Белоруссию — 29 миллионов долларов, в Кыргызстан — 5,3 миллиона долларов.

В список импортеров столичных чистящих средств вошли также страны дальнего зарубежья, среди которых Израиль, Турция, Бразилия и Аргентина, добавил Александр Прохоров.

Другую товарную категорию, к которой относятся мыло, гели для душа и влажные салфетки, закупили 58 стран. Наиболее крупным импортером стал Казахстан, куда поставили товар почти на 17 миллионов долларов, второе место заняла Белоруссия — 14,45 миллиона долларов, а третье Кыргызстан — 2,5 миллиона долларов. Далее следуют Армения (два миллиона долларов) и Узбекистан (1,6 миллиона долларов США).

Кроме того, аналитики обращают внимание на интерес к московской продукции со стороны Объединенных Арабских Эмиратов. В 2020 году страна закупила товаров на 185,14 тысячи долларов, Вьетнам — на 147,48 тысячи долларов и Саудовская Аравия — на 107,16 тысячи долларов.